Квартиры в ЖК «Радужные дворы» стали доступнее для семей с детьми

05.11.2025 | 15:47

Холдинг «Термодом» субсидировал программу семейной ипотеки. Теперь покупателям квартир в ЖК «Радужные дворы» доступна ипотека с ПСК * от 21,155% до 28,193% по ставке от 4,6% годовых на весь срок кредита.

Например, купить 1-комнатную квартиру площадью 36,7 кв. м в строении № 75 можно с первоначальным взносом 20,1%, что составит 697 000 рублей. Ежемесячный платеж - 14 200 руб.

2-комнатную квартиру площадью 46,1 кв. м можно приобрести с первоначальным взносом 884 000 руб. и ежемесячным платежом 18 000 руб.

Чтобы купить 2-комнатную площадью 54,4 кв. м с просторной кухней-гостиной, раздельным санузлом и 2 лоджиями, понадобится первоначальный взнос в размере 998 500 руб., а ежемесячный платеж составит 25 500 руб.

Жилой квартал «Радужные дворы» - это двор без машин, с деревьями и кустарниками, игровыми пространствами и зонами тихого отдыха. В шаговой доступности - живописная набережная, 2 школы и детская поликлиника, а детсады находятся на территории ЖК.

За подробностями можно обращаться в офисы «Термодома» или по тел. 7 (8412) 50-51-46.

Застройщик строения № 75 ЖК «Радужные дворы» - ООО «СЗ «ТермодомРиелт». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

* Полная стоимость кредита - 21,155-28,193%. Ставка в размере 4,6% годовых - на весь срок кредита. Первоначальный взнос - от 20,1% при условии строительства объекта с использованием проектного финансирования ВТБ, комплексного страхования и подтверждения дохода и занятости. Ставка 4,6% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО «СЗ «ТермодомРиелт».

Заемщики - граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: 1 ребенка в возрасте до 7 лет, 2 и более детей в возрасте до 18 лет либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Для семей с ребенком до 7 лет кредит предоставляется на приобретение у юрлица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП (первого собственника) - застройщика готового жилого помещения либо на приобретение у юрлица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение у физического или юридического лица квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке в городах, указанных в списке на сайте vtb.ru, а для семей, имеющих ребенка-инвалида, - у любого продавца на вторичном рынке (в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома).

Для семей с 2 детьми кредит предоставляется на приобретение у юрлица строящейся или готовой квартиры или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории малого города, а при покупке у юрлица строящегося индивидуального жилого дома - в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону.

Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - до 12 млн руб., для остальных регионов - до 6 млн руб. Валюта кредита - рубль. Срок кредита - от 1 года до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только 1 ипотечный кредит с господдержкой. Условия действительны с 3.09.2025 до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик - при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Реклама. Расчеты составлены исходя из следующих условий: первый взнос - 20,1%, ставка - 4,6% годовых, срок кредита - 360 месяцев. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.