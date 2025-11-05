Квартиры в ЖК «Радужные дворы» стали доступнее для семей с детьми

Холдинг «Термодом» субсидировал программу семейной ипотеки. Теперь покупателям квартир в ЖК «Радужные дворы» доступна ипотека с ПСК * от 21,155% до 28,193% по ставке от 4,6% годовых на весь срок кредита.
Например, купить 1-комнатную квартиру площадью 36,7 кв. м в строении № 75 можно с первоначальным взносом 20,1%, что составит 697 000 рублей. Ежемесячный платеж - 14 200 руб.
2-комнатную квартиру площадью 46,1 кв. м можно приобрести с первоначальным взносом 884 000 руб. и ежемесячным платежом 18 000 руб.
Чтобы купить 2-комнатную площадью 54,4 кв. м с просторной кухней-гостиной, раздельным санузлом и 2 лоджиями, понадобится первоначальный взнос в размере 998 500 руб., а ежемесячный платеж составит 25 500 руб.
Жилой квартал «Радужные дворы» - это двор без машин, с деревьями и кустарниками, игровыми пространствами и зонами тихого отдыха. В шаговой доступности - живописная набережная, 2 школы и детская поликлиника, а детсады находятся на территории ЖК.
За подробностями можно обращаться в офисы «Термодома» или по тел. 7 (8412) 50-51-46.
Застройщик строения № 75 ЖК «Радужные дворы» - ООО «СЗ «ТермодомРиелт». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
* Полная стоимость кредита - 21,155-28,193%. Ставка в размере 4,6% годовых - на весь срок кредита. Первоначальный взнос - от 20,1% при условии строительства объекта с использованием проектного финансирования ВТБ, комплексного страхования и подтверждения дохода и занятости. Ставка 4,6% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО «СЗ «ТермодомРиелт».
Заемщики - граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: 1 ребенка в возрасте до 7 лет, 2 и более детей в возрасте до 18 лет либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.
Для семей с ребенком до 7 лет кредит предоставляется на приобретение у юрлица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП (первого собственника) - застройщика готового жилого помещения либо на приобретение у юрлица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение у физического или юридического лица квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке в городах, указанных в списке на сайте vtb.ru, а для семей, имеющих ребенка-инвалида, - у любого продавца на вторичном рынке (в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома).
Для семей с 2 детьми кредит предоставляется на приобретение у юрлица строящейся или готовой квартиры или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории малого города, а при покупке у юрлица строящегося индивидуального жилого дома - в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону.
Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - до 12 млн руб., для остальных регионов - до 6 млн руб. Валюта кредита - рубль. Срок кредита - от 1 года до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только 1 ипотечный кредит с господдержкой. Условия действительны с 3.09.2025 до даты изменения банком условий кредитования.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик - при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
Реклама. Расчеты составлены исходя из следующих условий: первый взнос - 20,1%, ставка - 4,6% годовых, срок кредита - 360 месяцев. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.
Новости по теме
- На строительство школы в Арбекове выделили еще почти 0,5 млрд
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
- «Термодом» предлагает квартиру для большой семьи с выгодой в 800 тысяч
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- Облик магазина, который построят на улице Свердлова, согласовали
- «Рисан» сдает дома в среднем на полгода раньше срока
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- В Наровчатском районе отремонтировали мост через Каурец
- Олег Денисов рассказал о вырубке деревьев на Олимпийской аллее
- В «Термодоме» рассказали о спросе на квартиры в ЖК «8 Марта»
Последние новости
- С 7 ноября в Пензе закроют выезд с улицы Одесской на М-5
- 6 ноября в Пензе в домах на нескольких улицах не будет света
- Имеющим накопительную пенсию нужно принять решение о ее будущем
- У 6 635 жителей региона выявили злокачественные новообразования
- «Ключ здоровья» поддержит сердце и сосуды осенью
- В пензенской больнице № 4 появилось новое оборудование
- Дневную сонливость назвали поводом насторожиться
- Названо количество мигрантов в Пензенской области
- На строительство школы в Арбекове выделили еще почти 0,5 млрд
- Пензенец получил штраф за полет в Мокшанском районе
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!