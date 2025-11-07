Перечислены ранние симптомы рака легких

Главная опасность рака легких - отсутствие ярко выраженных симптомов в самом начале, сообщил врач-онколог Пензенского областного онкодиспансера Николай Лесников. Между тем именно ранняя диагностика позволяет увеличить шансы на успех лечения и выживаемость пациентов.
Специалист перечислил признаки, которые нельзя оставлять без внимания.
В первую очередь к ним относятся кашель (особенно с кровью), одышка и боли в грудной клетке (при условии, что травм не было). Встревожить должны также осиплость голоса, потеря веса и нарастание утомляемости в сочетании с повышением температуры.
При любом сомнении следует обращаться к врачу, тем более когда усталость появляется без очевидных причин, а анализы крови выдают плохие результаты.
«Есть группы пациентов, которым следует быть настороже в первую очередь. Это люди, имеющие привычку к табакокурению. Курение сигарет является одним из основных факторов развития заболевания, т. к. табачный дым содержит более 60 канцерогенов - веществ, вызывающих озлокачествление здоровых клеток. Риск заболевания у курильщиков значительно повышен», - цитирует онколога областной минздрав.
Николай Лесников призвал не пренебрегать диспансеризацией и раз в год проходить рентгенографию. Этот вид обследования эффективнее обычной флюорографии и может выявить опухоли меньше 3 см. Незначительные новообразования характерны для первой стадии рака легких.
