Прокурор Пензенской области проведет личный прием в Малой Сердобе

В среду, 12 ноября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием граждан в Малой Сердобе.
Сельчане смогут обратиться к главе надзорного ведомства по вопросам нарушения их прав.
Прием пройдет с 11:30 до 12:30 в прокуратуре Малосердобинского района по адресу: улица Пугачева, 4.
На него следует предварительно записаться с 7 по 10 ноября с 09:00 до 17:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45), а также 11-го числа до 12:00 по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (84162) 2-62-88, 2-63-95 (прокуратура Малосердобинского района).
Пришедшим на прием гражданам потребуется предъявить паспорт.
«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.
