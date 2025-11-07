Город

Пензенский девелопер вошел в топ-5 в России

Единый ресурс застройщиков опубликовал ежемесячный рейтинг застройщиков по потребительским качествам жилья на 1 ноября. Пятую строчку в нем вновь занял «Рисан», крупный пензенский девелопер.

Место в рейтинге определяется по среднему баллу всех жилых комплексов, в которых есть квартиры в продаже. Значимость каждого проекта учитывается, исходя из его масштаба.

Жилые комплексы оцениваются по 165 параметрам, важным для покупателя, включая район, архитектуру, инженерные решения и благоустройство дворов. Методология постоянно дорабатывается, чтобы учитывать развитие отрасли и передовые решения.

По данным рейтинга на 1 ноября, «Рисан» по-прежнему единственный пензенский девелопер, входящий в федеральный топ-10 лучших застройщиков по потребительским качествам жилых комплексов.

В Пензенской области компания стабильно занимает по данному показателю 1-е место со значительным отрывом. Узнать больше о ЖК и квартирах в продаже можно на сайте risan-penza.ru.

В ноябре «Рисан» подтвердил также наивысший рейтинг надежности - 5 из 5 звезд. Он рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе ЕРЗ информации о переносах декларируемой даты ввода жилья за 3 года. Соблюдение сроков свидетельствует о надежности, что особенно важно при покупке жилья на этапе строительства.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.

