Облик магазина, который построят на улице Свердлова, согласовали

В Пензе согласован архитектурно-строительный облик здания магазина, который построят на улице Свердлова.
Соответствующее постановление, подписанное главой города Олегом Денисовым, размещено на сайте администрации.
Адрес будущего объекта - Свердлова, 32. Это будет 4-этажный магазин общей площадью 1 891,46 кв. м.
А вот судьба пустыря через дорогу, на углу улиц Свердлова и Куйбышева, пока не прояснилась.
Около 6 лет назад этот участок огородили металлическим забором. На информационном щите указывалось, что здесь будут строить магазин. Однако работы так и не начались.
