В Пензенском районе обнаружен еще один очаг бешенства

В Пензенском районе обнаружен новый очаг бешенства. На этот раз неблагополучным признано подворье на улице Поповка в селе Варыпаево. Соответствующий указ губернатора был подписан 6 ноября.
На территории села установлен 60-дневный карантин. Утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя. В него вошли вакцинация собак, кошек, крупного и мелкого скота, лошадей, получивших предыдущую прививку больше 180 дней назад, дезинфекция, дератизация и др.
Вход на участок на улице Поповка закрыт для всех, кроме жильцов, специалистов госветслужбы и персонала, занятого ликвидацией очага.
В селе Варыпаево на 60 дней запрещены ярмарки и прочие мероприятия, связанные с перемещением животных, а также вывоз их на убой.
Ранее очаг бешенства выявили в селе Ермоловка Пензенского района.
