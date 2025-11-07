Общество

В Сердобском районе установили 5 укрытий для защиты от БПЛА

В Сердобском районе установили простейшие укрытия для обеспечения безопасности местных жителей при атаке БПЛА. Средства на 5 модульных сооружений были выделены из регионального бюджета.

2 укрытия появились на территории Сазанского сельсовета, 3 - в самом Сердобске, уточнили в местном управлении по делам ГО и ЧС.

«При обнаружении в небе летящего БПЛА необходимо сообщить об этом в единую дежурную диспетчерскую службу Сердобского района по телефонам: 8 (84167) 2-05-45 или 112», - напомнили сердобчанам.

20 сентября средства радиоэлектронной борьбы перехватили над Сердобском вражеский БПЛА. Аппарат совершил посадку в городском сквере.

Тогда место оцепили сотрудники Росгвардии, были задействованы все службы экстренного реагирования. Никто из людей не пострадал.

Модульные укрытия установлены и в Пензе. Они находятся на Юбилейной площади, у «Ростка» на набережной, в районе Фонтанной площади, в парке Белинского (у входа с улицы Карла Маркса) и около остановки «Центральный рынок». Каждое сооружение вмещает 10 человек.

