Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей

Федеральный застройщик «РКС Девелопмент» предлагает рассмотреть для покупки просторную евро-четырехкомнатную квартиру со скидкой 1 500 000 рублей.
Эргономичная планировка помещений общей площадью 73,22 кв. м позволит с комфортом разместиться всей семье.
Жилье в Supernova - это не только выгодно, но еще и красиво. Среди преимуществ:
- большое панорамное окно с французским остеклением;
- просторная кухня-гостиная - сердце квартиры, тут можно устраивать ужины с друзьями или просто отдыхать с чашкой кофе у окна;
- изолированные комнаты - удобно, когда хочется тишины: спальня и детская не мешают друг другу;
- два санузла - мелочь, но утром бережет нервы всем домочадцам;
- продуманная прихожая с местом для шкафа - вещи аккуратно спрячутся, и ощущение простора сохранится.
Квартира в современном ЖК Supernova подходит тем, кто хочет чуть больше пространства, но при этом ценит уют и функциональность.
Зарегистрироваться, чтобы стать участником акции, можно на сайте застройщика rks-penza.ru или по телефону офиса продаж 8 (8412) 50-09-46.
Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Дома расположены по адресам: Пенза, улица Щербакова, 73 и 75, введены в эксплуатацию.
Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.
