«Термодом» предлагает квартиру для большой семьи с выгодой в 800 тысяч

На неделе с 3 по 9 ноября получить ключи от 3-комнатной квартиры в жилом комплексе «Баланс» в Пензе можно с выгодой в 846 470 рублей.
Только в эти 7 дней в акции «Время выгодных решений» принимает участие уютная и просторная квартира площадью 92 кв. м в кирпичном доме комфорт-класса.
При входе отведено место для вместительного гардероба. Из просторной кухни есть выход на лоджию. Из окон открываются виды на 2 стороны света. Для комфорта большой семьи предусмотрена возможность обустройства двух санузлов.
В квартире выполнена предчистовая отделка, поэтому переезд не займет много времени.
В 2 минутах ходьбы - крупнейший торгово-развлекательный центр Пензы. В районе развита инфраструктура для любого вида комфортного отдыха.
Дом сдан, поэтому ключи вручаются сразу после сделки.
Акция «Время выгодных решений» действует при условии оформления ипотеки или 100%-й оплаты.
Записаться на консультацию можно здесь.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.
