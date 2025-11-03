Общество

«Термодом» предлагает квартиру для большой семьи с выгодой в 800 тысяч

На неделе с 3 по 9 ноября получить ключи от 3-комнатной квартиры в жилом комплексе «Баланс» в Пензе можно с выгодой в 846 470 рублей.

Только в эти 7 дней в акции «Время выгодных решений» принимает участие уютная и просторная квартира площадью 92 кв. м в кирпичном доме комфорт-класса.

При входе отведено место для вместительного гардероба. Из просторной кухни есть выход на лоджию. Из окон открываются виды на 2 стороны света. Для комфорта большой семьи предусмотрена возможность обустройства двух санузлов.

«Термодом» предлагает квартиру для большой семьи с выгодой в 800 тысяч

В квартире выполнена предчистовая отделка, поэтому переезд не займет много времени.

В 2 минутах ходьбы - крупнейший торгово-развлекательный центр Пензы. В районе развита инфраструктура для любого вида комфортного отдыха.

Дом сдан, поэтому ключи вручаются сразу после сделки.

Акция «Время выгодных решений» действует при условии оформления ипотеки или 100%-й оплаты.

Записаться на консультацию можно здесь.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

