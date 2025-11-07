Общество

8 ноября в Пензенской области будет дождливо

В субботу, 8 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами выпадут осадки. Прогноз предоставило Приволжское УГМС.

В течение всего дня ветер сохранит постоянство: западный, со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу температура удержится в пределах +2…+7 градусов, к полудню потеплеет до +7…+12. Ожидается небольшой дождь.

Следующей ночью похолодает до 0…+5, установится облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

В народном календаре 8 ноября - Дмитриев день. В старину считалось, что багряная заря предвещает сильный ветер, запотевшие окна - приход холодов. Теплая погода, по приметам, сулила суровую зиму.

