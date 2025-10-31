«Рисан» сдает дома в среднем на полгода раньше срока

31.10.2025 | 17:15

Строительная группа «Рисан» вводит дома в среднем на 173 дня раньше срока. Такова статистика Единого ресурса застройщиков за все время учета, то есть за последние 8 лет.

За этот период «Рисан» ввел в эксплуатацию 45 многоквартирных домов и ни разу не нарушил сроки: в запасе оставалось от 3 до 454 дней.

В среднем же новоселы получали ключи на 173 дня раньше срока - почти полгода, чтобы сделать ремонт по своему вкусу и переехать без спешки и суеты.

При этом ввод домов не становится неожиданностью для клиентов. Компания ежемесячно отчитывается о ходе строительства каждого объекта с фото и показателями процентной готовности - можно лично контролировать, как идет процесс, и оценивать близость к сдаче.

Соблюдение сроков и отсутствие претензий от контролирующих органов позволило «Рисану» в 8-й раз подряд претендовать на Золотой знак «Надежный застройщик России». Церемония награждения состоится в конце ноября.

Скорый ввод жилого комплекса «Соседи» - очередное подтверждение стабильного курса. Дом планируется сдать до конца 2025 года, на полгода раньше срока. Уже сейчас здание на улице Минской выглядит завершенным, идут благоустройство и внутренняя отделка. Готовность оценивается в 98%.

17-этажный дом призван обеспечить совершенно новое качество жизни для этого района Пензы. Закрытая территория обеспечивает приватность и безопасность, а подземный паркинг раз и навсегда решает проблемы с парковкой.

Жилой комплекс вписан в развитую инфраструктуру Ближнего Арбекова, где в шаговой доступности находятся школа и детский сад, а для прогулок есть благоустроенный парк Времен.

Собственный двор «Соседей» - это место для отдыха и общения. Он разделен на функциональные зоны: парклет и качели для отдыха взрослых, современные игровые комплексы для детей разного возраста, спортивная зона воркаут.

Внутреннее пространство также продумано до мелочей: просторные дизайнерские холлы, дополнительные санузлы, комфортные зоны ожидания и колясочные. Реализована безбарьерная среда от входа до квартиры, делающая удобнее жизнь родителей с колясками и людей с ограниченной мобильностью.

Многоуровневая система безопасности, включающая видеонаблюдение, виртуальных консьержей и даже стационарный пост охраны, позволяет жителям чувствовать себя спокойно и защищенно. Купить квартиру можно успеть еще до ввода - в том числе по льготной программе, например, в семейную ипотеку.

Все доступные квартиры с ценами представлены на сайте risan-penza.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

