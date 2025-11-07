Общество

На Московской открыли мемориальную доску бывшему прокурору области

В пятницу, 7 ноября, в Пензе на стене дома № 78 на улице Московской открыли мемориальную доску заслуженному юристу РСФСР, почетному работнику прокуратуры и государственному советнику юстиции 3-го класса Николаю Кадникову. Он жил здесь со своей семьей.

Николай Павлович Кадников был прокурором Пензенской области с 1964 до 1976 годы. Он неоднократно избирался членом Пензенского обкома КПСС и депутатом областного Совета депутатов трудящихся.

«Николай Павлович зарекомендовал себя как опытный, политически зрелый, инициативный и принципиальный руководитель. Он умело сочетал требовательность к себе и подчиненным с заботливым отношением к кадрам, что позволяло ему эффективно руководить деятельностью аппарата областной прокуратуры и горрайпрокуроров. Николай Кадников уделял особое внимание борьбе с преступностью и надзору за соблюдением законности», - сообщили в областном правительстве.

Закончив службу в прокуратуре, Николай Павлович стал преподавателем советского права в политехническом институте.

Мемориальную доску открыли в канун 105-летия со дня рождения прокурора.

