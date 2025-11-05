Синоптики рассказали о погоде на первой рабочей неделе ноября

В первую рабочую неделю ноября Пензенская область окажется под влиянием циклонов, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В дни прохождения атмосферных фронтов ожидаются осадки и усиление ветра. Но вероятно и затишье, которому поспособствует влияние поля повышенного атмосферного давления.
«Все погодные изменения будут проходить на фоне повышенного температурного режима», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Днем столбики термометров могут подниматься до +10 градусов, по ночам - опускаться до 0 или -1.
В прошедшие выходные погода в регионе была переменчивой. Сначала сказалось влияние циклонического вихря, прошли дожди, затем атмосферное давление повысилось и осадки прекратились, а температура воздуха понизилась.
