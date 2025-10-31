В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода

31.10.2025 | 20:30

В Пензенской области в субботу, 1 ноября, ожидаются дождь и северный ветер, рассказали синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на первый день последнего осеннего месяца температура опустится до +1…+6 градусов. Местами пройдет сильный дождь.

Утром будет пасмурно, около +6. Вероятны осадки.

Днем синоптики обещают облачную погоду. Ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с. Местами прогнозируется умеренный дождь. Термометр покажет +4…+9 градусов.

В народном календаре 1 ноября - день проводов осени. На Руси с этого времени ожидали настоящих морозов. Если шел снег или было холодно, считалось, что весна будет поздней. Оттепель предвещала погожую весну.