Редкое явление: россияне будут наблюдать «бобровую луну»

02.11.2025 | 12:15

В ночь на среду, 5 ноября, жители страны смогут наблюдать редкое явление. Полнолуние (оно же суперлуние, то есть совпадение с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли) в этот день станет самым большим в году.

Спутник Земли будет выглядеть на 7,9% больше и на 16% ярче, чем обычно, пишет портал Starwalk.space.ru. Это суперлуние получило название «бобровая луна». Так явление нарекли индейцы, отражавшие в наименованиях особенности месяцев - в ноябре бобры строят плотины, делают запасы на зиму.

Время восхода «бобровой луны» в Пензенской области - 15:44. Спутник планеты будет казаться полным всю ночь на 5-е число, а также за день до и после этой даты.

Для наблюдения за «бобровой луной» можно использовать бинокль или телескоп. Так получится лучше рассмотреть поверхность спутника, обращенную к Земле.

«Рядом с ноябрьской полной луной будет не одна яркая звезда, вы можете заметить сияющее звездное скопление Плеяды, также известное как Семь Сестер. Скопление восхищало людей на протяжении столетий и является одним из самых известных объектов глубокого космоса», - отметили специалисты.