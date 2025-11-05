6 ноября в Пензенской области осадков не прогнозируется

05.11.2025 | 22:00

В четверг, 6 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на четверг термометры покажут 0...+5 градусов, осадков не ожидается. Днем на улице будет +5...+10.

В ночь на пятницу прогнозируется +1...+6 и небольшой дождь в большинстве районов.

В народном календаре 6 ноября - Светец. На Руси подмечали: если в этот день выпадает первый снег, то зима будет снежной и не слишком холодной. Хорошую зиму сулила и необычайно теплая погода.