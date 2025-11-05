6 ноября в Пензенской области осадков не прогнозируется

В четверг, 6 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.
В ночь на четверг термометры покажут 0...+5 градусов, осадков не ожидается. Днем на улице будет +5...+10.
В ночь на пятницу прогнозируется +1...+6 и небольшой дождь в большинстве районов.
В народном календаре 6 ноября - Светец. На Руси подмечали: если в этот день выпадает первый снег, то зима будет снежной и не слишком холодной. Хорошую зиму сулила и необычайно теплая погода.
Новости по теме
- Синоптики рассказали о погоде на первой рабочей неделе ноября
- 5 ноября жителей Пензенской области ждет дождливая погода
- 4 ноября в Пензенской области будет туманно
- 3 ноября в Пензенской области будет сухим и почти безветренным
- Редкое явление: россияне будут наблюдать «бобровую луну»
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- 31 октября на Пензенскую область прольются дожди
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 30 октября
Последние новости
- В полиции рассказали о запуске детских сим-карт
- Стали известны подробности о строительстве крематория в Пензе
- В Пензе онколог рассказала о лучших продуктах для профилактики рака
- На улице Новоселов монтируют последние остановочные павильоны
- С 7 ноября в Пензе закроют выезд с улицы Одесской на М-5
- 6 ноября в Пензе в домах на нескольких улицах не будет света
- Имеющим накопительную пенсию нужно принять решение о ее будущем
- Квартиры в ЖК «Радужные дворы» стали доступнее для семей с детьми
- У 6 635 жителей региона выявили злокачественные новообразования
- «Ключ здоровья» поддержит сердце и сосуды осенью
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!