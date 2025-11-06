7 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь

В пятницу, 7 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с запада со скоростью 8-13 м/с.
В ночь на пятницу термометры покажут +1...+6 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем на улице будет +5...+10.
В ночь на субботу прогнозируется +2...+7, преимущественно без осадков
В народном календаре 7 ноября - Дедовские плачи. На Руси подмечали: если в это время завывает ветер, текущая погода сохранится на несколько дней.
