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Общество

В иссинской больнице 2 года будет идти капитальный ремонт

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В 2024 году начнется капитальный ремонт в Иссинской участковой больнице. Здесь планируют обновить терапевтическое отделение и круглосуточный стационар.

Ремонт рассчитан на 2 года. В 2024-м заменят все коммуникации и приведут в порядок помещения стационара. Приступить собираются 1 апреля.

В следующем году займутся терапевтическим отделением. Работы должны будут завершить в ноябре.

Трехэтажному зданию, где располагаются стационар и отделение, исполнилось почти 50 лет. Капитально его не ремонтировали ни разу.

«Стоимость капремонта составит более 40 млн рублей. Средства уже предусмотрены в областном и федеральном бюджетах», - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

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Источник — фото областного минздрава
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