Пензенец получил штраф за полет в Мокшанском районе

Жителя Пензы оштрафовали за нарушения правил безопасности полетов. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В сентябре горожанин на легкомоторном «Лебеде» выполнял агрохимические работы в Мокшанском районе. Однако у него не было разрешения, оформленного должным образом в местной администрации, и пилот не проинформировал службу организации воздушного движения о предстоящем вылете.
Кроме того, пензенец не располагал обязательной документацией. Отсутствовало у него и свидетельство о госрегистрации воздушного судна, а на последнем не было опознавательных знаков.
«Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций», - резюмировали в транспортной прокуратуре.
Ространснадзор привлек пилота к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Нарушителю назначили штрафы на общую сумму 35 000 рублей.
