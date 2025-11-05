Пензенец получил штраф за полет в Мокшанском районе

05.11.2025 | 11:27

Жителя Пензы оштрафовали за нарушения правил безопасности полетов. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В сентябре горожанин на легкомоторном «Лебеде» выполнял агрохимические работы в Мокшанском районе. Однако у него не было разрешения, оформленного должным образом в местной администрации, и пилот не проинформировал службу организации воздушного движения о предстоящем вылете.

Кроме того, пензенец не располагал обязательной документацией. Отсутствовало у него и свидетельство о госрегистрации воздушного судна, а на последнем не было опознавательных знаков.

«Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций», - резюмировали в транспортной прокуратуре.

Ространснадзор привлек пилота к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Нарушителю назначили штрафы на общую сумму 35 000 рублей.