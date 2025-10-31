За празднование Хэллоуина могут оштрафовать

В пятницу, 31 октября, в мире отмечают Хэллоуин. Для России это неофициальный праздник, в некоторых случаях он является поводом для организации тематических вечеринок. В 2025-м за демонстрацию некоторых символов Хэллоуина могут оштрафовать.
Речь идет об атрибутах, связанных с сатанизмом, поскольку в июле Верховный суд РФ запретил в стране деятельность этого международного движения, признав, что оно опирается на экстремистскую идеологию, напоминает «Парламентская газета».
Нарушителям грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей или административный арест на 15 суток. Для привлечения к ответственности потребуется доказать, что гражданин имел умысел пропагандировать культ или оскорблять чувства верующих.
По словам юристов, лучше избегать демонстрации, к примеру, пентаграммы. Однако другие символы праздника - тыквы, мыши, пауки - разрешены.
Издание приводит мнение зампреда Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова. Он посоветовал публично отмечать Хэллоуин только в той религиозной организации, где есть такая традиция. Остальные люди могут устроить вечеринку в частном порядке, ни в коем случае не на публике.
