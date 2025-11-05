Названо количество мигрантов в Пензенской области

В Пензенской области на миграционном учете состоит более 16 000 иностранных граждан и лиц без гражданства. Цифры, актуальные на октябрь, привел начальник регионального УМВД России Павел Гаврилин в интервью, данном накануне профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел.
По его словам, в регионе для противодействия незаконной миграции и профилактики правонарушений в среде мигрантов регулярно проводят проверки по их местам жительства и работы. В текущем году полицейские побывали на 800 и 41 объекте соответственно.
В результате были вынесены решения о выдворении за пределы страны 325 человек и депортации 43.
«Также приняты решения о сокращении срока временного пребывания в РФ 541 иностранному гражданину, аннулировании разрешительных документов, дающих право на проживание (пребывание) в Российской Федерации, - 493 (+73,1%)», - перечислил Павел Гаврилин.
По фактам незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации возбудили 48 уголовных дел.
