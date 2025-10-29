Общество

На трассе М-5 после вмешательства прокуратуры залатали ямы

В Городищенском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали участок трассы М-5. Речь идет об отрезке между 667-м и 678-м километрами (вблизи границы с Бессоновским районом).

Асфальтовое покрытие здесь было испещрено ямами и выбоинами, размеры которых превышали предельно допустимые нормативы.

Это затрудняло проезд транспортных средств и создавало угрозу безопасности дорожного движения, отметили в областной прокуратуре.

Надзорный орган пришел к выводу, что сотрудники ООО «ДСУ № 1», обслуживающего данный участок, исполняют свои обязанности ненадлежащим образом.

Прокурор района внес представление руководителю организации, после чего отрезок отремонтировали. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

