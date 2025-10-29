На трассе М-5 после вмешательства прокуратуры залатали ямы

В Городищенском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали участок трассы М-5. Речь идет об отрезке между 667-м и 678-м километрами (вблизи границы с Бессоновским районом).
Асфальтовое покрытие здесь было испещрено ямами и выбоинами, размеры которых превышали предельно допустимые нормативы.
Это затрудняло проезд транспортных средств и создавало угрозу безопасности дорожного движения, отметили в областной прокуратуре.
Надзорный орган пришел к выводу, что сотрудники ООО «ДСУ № 1», обслуживающего данный участок, исполняют свои обязанности ненадлежащим образом.
Прокурор района внес представление руководителю организации, после чего отрезок отремонтировали. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
