На трассе М-5 после вмешательства прокуратуры залатали ямы

29.10.2025 | 14:40

В Городищенском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали участок трассы М-5. Речь идет об отрезке между 667-м и 678-м километрами (вблизи границы с Бессоновским районом).

Асфальтовое покрытие здесь было испещрено ямами и выбоинами, размеры которых превышали предельно допустимые нормативы.

Это затрудняло проезд транспортных средств и создавало угрозу безопасности дорожного движения, отметили в областной прокуратуре.

Надзорный орган пришел к выводу, что сотрудники ООО «ДСУ № 1», обслуживающего данный участок, исполняют свои обязанности ненадлежащим образом.

Прокурор района внес представление руководителю организации, после чего отрезок отремонтировали. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.