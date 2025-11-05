Общество

Заболеваемость ОРВИ в регионе продолжает снижаться

В Пензенской области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ остается стабильной.

В период с 27 октября по 2 ноября такой диагноз поставили 1 272 раза (473 - в Пензе), то есть на 1,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 26%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Грипп не регистрировался. Его ожидают в конце декабря - январе, сообщала ранее первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Возможны типы А (подтипы H1N1 и H3N2) и В.

