В 2026 году не будет 6-дневных рабочих недель

В 2026 году 6-дневные рабочие недели не запланированы. Их отсутствие отражено в производственном календаре, размещенном в правовых системах.
По общему правилу, при совпадении с праздником выходной день переносится на ближайший к нему рабочий. На этот раз смещения произойдут лишь в январе:
- с 3-го числа (суббота) на 9-е (пятница);
- с 4-го (воскресенье) на 31 декабря (четверг).
Зимние каникулы продлятся согласно плану до 11 января. Далее выходные дни переноситься не будут, поскольку праздники не мешают стандартному рабочему графику.
В этом году длинная рабочая неделя была только один раз, с 27 октября по 1 ноября. Продолжительность увеличилась за счет смещения с понедельника, 3-го числа, на субботу, 1-е.
В 2024-м суббота становилась рабочим днем трижды: перед майскими праздниками, Днем народного единства и Новым годом.
