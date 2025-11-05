ДСК «ГРАС-Саратов» запускает акцию «Зимнее хранение»

Те, кто планирует строительство в 2026 году, могут заранее позаботиться о материалах с максимальной выгодой, став участниками акции «Зимнее хранение» от ДСК «ГРАС-Саратов».
Это позволит зафиксировать стоимость материалов, избежать проблем с поставками весной, сэкономить на хранении, что особенно важно в условиях инфляции и обесценивания сбережений.
Акция проводится с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026-го. Покупателям предлагаются газобетонные блоки торговой марки «ГРАС». Клиенты получают:
- бесплатное хранение на складе предприятия до 31 мая 2026 года - материалы дождутся начала строительного сезона, покупателю не придется искать площадку и беспокоиться об их сохранности;
- фиксированную цену на момент оформления заказа - она не изменится, даже если стоимость на рынке продолжит расти, все ценовые риски возьмет на себя завод;
- гарантированную отгрузку без очередей, что позволит начать строительство в любое удобное время и не тревожиться о возможных перебоях с поставками.
Клиенты, оплатившие газобетонные блоки «ГРАС» до 31 декабря 2025-го, получат скидку в 500 рублей за куб. м независимо от масштаба заказа *.
Для участия в акции нужно:
- выбрать необходимый объем газобетонных блоков «ГРАС»;
- оформить заказ в период действия акции;
- оплатить его (для получения дополнительной скидки - в период с 1 ноября до 31 декабря 2025-го).
Полные условия акции доступны по ссылке.
Компания ДСК «ГРАС-Саратов» рекомендует не откладывать решение о покупке на потом, ведь цены на стройматериалы продолжают расти, а сезонный дефицит поставок - обычное явление.
* Минимальный объем для закупки напрямую с завода - 3 паллеты (5,4 куб. м).
Реклама. Заказчик – ООО «ДСК «ГРАС-Саратов». ИНН 6432005430.
Новости по теме
- «Термодом» предлагает квартиру для большой семьи с выгодой в 800 тысяч
- В онкологическом диспансере ждут пензячек на бесплатную маммографию
- История Пензы: Пензенский завод прославился на всю страну
- Зареченцев приглашают добровольно послужить городу
- В «Термодоме» рассказали о квартире недели в ЖК «Баланс»
- Пензенцам предлагают оформить ипотеку до возможных ограничений
- Рядом с Алексеевским шоссе в Кузнецке начали строить завод
- Пензенцы могут присоединиться к сбору желудей
- «Онкопатруль» в Нижнеломовском районе выявил рак у 10 жителей
- «Дни ипотеки»: квартира в новостройке - от 10 000 руб. в месяц
Последние новости
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
- Путин подписал закон о круглогодичном призыве
- 5 ноября жителей Пензенской области ждет дождливая погода
- В каменской больнице открыли обновленное наркоотделение
- Анонсированы отключения света в Пензе 5 ноября
- С 2026 года в России будут отмечать два новых праздника
- Зарабатывать баллы для пенсии станет сложнее
- Пенсионеры могут получить налоговые вычеты из-за вкладов
- 4 ноября в Пензенской области будет туманно
- Полицейские рассказали о новой убедительной схеме мошенничества
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!