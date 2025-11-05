ДСК «ГРАС-Саратов» запускает акцию «Зимнее хранение»

05.11.2025 | 09:00

Те, кто планирует строительство в 2026 году, могут заранее позаботиться о материалах с максимальной выгодой, став участниками акции «Зимнее хранение» от ДСК «ГРАС-Саратов».

Это позволит зафиксировать стоимость материалов, избежать проблем с поставками весной, сэкономить на хранении, что особенно важно в условиях инфляции и обесценивания сбережений.

Акция проводится с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026-го. Покупателям предлагаются газобетонные блоки торговой марки «ГРАС». Клиенты получают:

- бесплатное хранение на складе предприятия до 31 мая 2026 года - материалы дождутся начала строительного сезона, покупателю не придется искать площадку и беспокоиться об их сохранности;

- фиксированную цену на момент оформления заказа - она не изменится, даже если стоимость на рынке продолжит расти, все ценовые риски возьмет на себя завод;

- гарантированную отгрузку без очередей, что позволит начать строительство в любое удобное время и не тревожиться о возможных перебоях с поставками.

Клиенты, оплатившие газобетонные блоки «ГРАС» до 31 декабря 2025-го, получат скидку в 500 рублей за куб. м независимо от масштаба заказа *.

Для участия в акции нужно:

- выбрать необходимый объем газобетонных блоков «ГРАС»;

- оформить заказ в период действия акции;

- оплатить его (для получения дополнительной скидки - в период с 1 ноября до 31 декабря 2025-го).

Полные условия акции доступны по ссылке.

Компания ДСК «ГРАС-Саратов» рекомендует не откладывать решение о покупке на потом, ведь цены на стройматериалы продолжают расти, а сезонный дефицит поставок - обычное явление.

* Минимальный объем для закупки напрямую с завода - 3 паллеты (5,4 куб. м).

Реклама. Заказчик – ООО «ДСК «ГРАС-Саратов». ИНН 6432005430.