В Пензе оштрафовали на 600 000 руб. самарскую транспортную компанию

Ленинский районный суд Пензы не стал отменять постановление Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО, которым самарское ООО «Бизнес Транс Сервис» было оштрафовано на 600 000 рублей за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства.

24 июня в 22:20 принадлежащий предприятию MAN в составе прицепа перевозил из Пензенской области в Тольятти сломавшийся тягач MAN. На 593-м километре трассы М-5 (Мокшанский район Пензенской области) его остановили на посту транспортного контроля. Оказалось, что допустимые габариты груза были превышены на величину 73 см, а специального разрешения на такую перевозку у ООО «Бизнес Транс Сервис» не имелось. Итогом стало постановление о крупном штрафе.

Представитель организации обратился в суд с жалобой. Он заявил о недоказанности обстоятельств, на основании которых инспектор Ространснадзора вынес постановление. Доводы были следующими:

- указанная в акте высота транспортного средства неточная, так как производилась только с помощью рулетки, трех разных телескопических нивелирных реек и на глаз; замеры делали не на специальной площадке, а на обочине дороги, имеющей уклон, без вычета инструментальной погрешности;

- не было учтено, что тягач и полуприцеп соответствуют по габаритам в составе автопоезда требованиям Российского законодательства (имеют максимальную высоту 4 000 мм), а потому габариты обоих транспортных средств в составе автопоезда не могли превышать 4 000 мм;

- были допущены процессуальные нарушения: протокол об административном правонарушении составили в отсутствие представителя ООО «Бизнес Транс Сервис».

Однако суд нашел все перечисленные доводы несостоятельными. Измерение габаритных параметров осуществлялось с использованием надлежащих поверенных устройств на специальной площадке с участием водителя ООО «Бизнес Транс Сервис». Высота перевозимого тягача превысила допустимые 4 метра: это подтверждается и актом Ространснадзора, и фотоизображением, и пояснениями водителя. О необходимости явиться для составления протокола представителей ООО «Бизнес Транс Сервис» уведомили письменным извещением и по электронной почте. В ответ было получено ходатайство с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствие представителя предприятия.

Суд оставил постановление инспектора Ространснадзора без изменения, а жалобу представителя предприятия - без удовлетворения.