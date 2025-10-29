В Каменке оштрафовали пензенца, торговавшего панамами

В Каменке оштрафовали предпринимателя из Пензы, который продавал в местном торговом центре панамы с рекламой запрещенного растения.
Нарушение выявили в июне. В магазине были представлены три панамы с изображением листьев конопли. Действия предпринимателя расценили как распространение информации о наркосодержащем растении, то есть его рекламу.
Мужчина признал вину. По его словам, приобретая и реализуя головные уборы, он не знал, что на них изображены листья, внешне схожие с листьями конопли. Также предприниматель не был в курсе, что подобное деяние является административным правонарушением, сообщили в Каменском городском суде.
Мужчину оштрафовали на 40 000 рублей, а панамы конфисковали.
Ранее в Пензе предпринимателя оштрафовали на 45 000 рублей за незаконную рекламу наркосодержащего растения в магазине детских товаров. В торговом зале заметили красную кепку с изображением листьев растения, очень похожего на коноплю.
