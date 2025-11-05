Дневную сонливость назвали поводом насторожиться

Повышенная тяга ко сну днем не всегда результат ночного недосыпа. Об этом рассказала «Известиям» невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
«Если человек засыпает на ходу, испытывает сонливость даже после полноценного ночного отдыха - это повод насторожиться. В норме дневная усталость быстро проходит, но если она сохраняется неделями, мешает заниматься привычными делами, нужно искать причину», - пояснила она.
Подобным образом могут проявляться нарушения обмена веществ или гормональный дисбаланс, указала Екатерина Демьяновская. Не исключено, что так организм сигнализирует о начинающемся диабете, анемии, хроническом воспалении, проблемах с сердцем или недостатке витаминов.
Неблагополучный психоэмоциональный фон тоже провоцирует склонность к засыпанию в неурочное время. В условиях затяжной тревоги, депрессии, при астении организм автоматически переключается на режим экономии.
Если проблема очевидна, не стоит откладывать ее решение - лучше обратиться за помощью к терапевту. Врач сможет провести обследование, позволяющее исключить отдельные негативные факторы, и направить к узким специалистам.
