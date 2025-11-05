Общество

Дневную сонливость назвали поводом насторожиться

Печать
Telegram

Повышенная тяга ко сну днем не всегда результат ночного недосыпа. Об этом рассказала «Известиям» невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Если человек засыпает на ходу, испытывает сонливость даже после полноценного ночного отдыха - это повод насторожиться. В норме дневная усталость быстро проходит, но если она сохраняется неделями, мешает заниматься привычными делами, нужно искать причину», - пояснила она.

Подобным образом могут проявляться нарушения обмена веществ или гормональный дисбаланс, указала Екатерина Демьяновская. Не исключено, что так организм сигнализирует о начинающемся диабете, анемии, хроническом воспалении, проблемах с сердцем или недостатке витаминов.

Неблагополучный психоэмоциональный фон тоже провоцирует склонность к засыпанию в неурочное время. В условиях затяжной тревоги, депрессии, при астении организм автоматически переключается на режим экономии.

Если проблема очевидна, не стоит откладывать ее решение - лучше обратиться за помощью к терапевту. Врач сможет провести обследование, позволяющее исключить отдельные негативные факторы, и направить к узким специалистам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети