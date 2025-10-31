Напавший с ножом на подростка в Пензе был пьян

В Пензе прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств нападения на 14-летнего подростка. Вечером в четверг, 30 октября, во дворе дома № 39 на улице Тепличной его ударил ножом 39-летний мужчина.
Выяснилось, что агрессор был пьян. Он ранил несовершеннолетнего в область поясницы, сообщили в областной прокуратуре.
В региональном УМВД России рассказали, что между мужчиной и мальчиком произошел словесный конфликт. Нападавший задержан.
Пострадавший находится в больнице, угрозы жизни нет. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.
«Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования«», - отметили в прокуратуре.
UPD: позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия. Злоумышленник признал вину, сообщили в областном СУ СКР.
