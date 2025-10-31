Происшествия

Напавший с ножом на подростка в Пензе был пьян

Печать
Telegram

В Пензе прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств нападения на 14-летнего подростка. Вечером в четверг, 30 октября, во дворе дома № 39 на улице Тепличной его ударил ножом 39-летний мужчина.

Выяснилось, что агрессор был пьян. Он ранил несовершеннолетнего в область поясницы, сообщили в областной прокуратуре.

В региональном УМВД России рассказали, что между мужчиной и мальчиком произошел словесный конфликт. Нападавший задержан.

Пострадавший находится в больнице, угрозы жизни нет. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

«Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования«», - отметили в прокуратуре.

UPD: позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия. Злоумышленник признал вину, сообщили в областном СУ СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото областной прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети