В Пензе создадут комиссию по увековечению памяти бойцов СВО

В Пензе планируют создать комиссию по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции.
С соответствующей инициативой выступило социальное управление. Сейчас проект постановления главы города Олега Денисова проходит антикоррупционную экспертизу.
Комиссия будет рассматривать предложения граждан, организаций или объединений. Под увековечением события или личности подразумевается:
- захоронение и перезахоронение останков погибших при защите Отечества, сохранение и благоустройство воинских захоронений или территорий, исторически связанных с подвигами, установка надгробий, памятников, стел, обелисков;
- проведение поисковой работы для выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести, занесение их имен и других сведений о них в книги Памяти и соответствующие информационные системы;
- создание мемориальных музеев и сооружение на местах боевых действий памятных знаков;
- создание произведений искусства и литературы, посвященных их подвигам, организация выставок;
- присвоение имен погибших улицам и площадям, географическим объектам, организациям, в том числе школам, учреждениям, воинским частям и соединениям, кораблям и судам;
- занесение имен погибших навечно в списки личного состава воинских частей, военных профессиональных образовательных организаций;
- установление памятных дат, увековечивающих имена погибших;
- установка памятных знаков и табличек на зданиях и сооружениях, связанных с жизнью и деятельностью защитников Отечества.
При этом к созданию мемориала рекомендуется приступать не ранее чем через два года после свершившегося исторического события или кончины защитника.
«В память о выдающейся личности или событии в пределах населенного пункта устанавливается только одно мемориальное сооружение. Если память личности уже увековечена в других формах (присвоение имени увековечиваемого лица учреждению, наименование в его честь улицы, сквера, установка памятника, бюста), мемориальные сооружения, как правило, не устанавливаются», - говорится в проекте документа.
Также комиссия может принимать решение о демонтаже мемориального сооружения или памятного знака, их замене либо реконструкции.
Председателем комиссии станет сам Олег Денисов, в состав войдут его заместители и начальники различных управлений, а также главный архитектор города.
