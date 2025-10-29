Из жизни

В Пензе пенсионерку осудили за 12 преступлений

В Пензе суд вынес приговор 76-летней пенсионерке за фиктивную регистрацию иностранцев. Ее признали виновной в 12 преступлениях.

Установлено, что пензячка с августа 2019 года по январь 2025-го помогала гражданам Узбекистана с пропиской. При этом жилье она не предоставляла.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей» - сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в Пензе 41-летняя местная жительница и 33-летний иностранец стали фигурантами уголовного дела за организацию незаконной миграции. Они помогали людям оставаться в России.

Женщина с мужчиной изготавливали уведомления о трудоустройстве, на основании которых мигрантам продлевали сроки пребывания в стране.

