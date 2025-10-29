В Пензе пенсионерку осудили за 12 преступлений

В Пензе суд вынес приговор 76-летней пенсионерке за фиктивную регистрацию иностранцев. Ее признали виновной в 12 преступлениях.
Установлено, что пензячка с августа 2019 года по январь 2025-го помогала гражданам Узбекистана с пропиской. При этом жилье она не предоставляла.
«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей» - сообщили в областной прокуратуре.
Ранее в Пензе 41-летняя местная жительница и 33-летний иностранец стали фигурантами уголовного дела за организацию незаконной миграции. Они помогали людям оставаться в России.
Женщина с мужчиной изготавливали уведомления о трудоустройстве, на основании которых мигрантам продлевали сроки пребывания в стране.
Новости по теме
- В Пензенской области мужчину с деменцией обязали сдать права
- В Городище нарколога осудили за выдачу рецептов посторонним
- Напавший с ножом на подростка в Пензе был пьян
- 38 жителей Кузнецка и Пензы стали жертвами «соцработников»
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- В Пачелмском районе мужчину осудили за выходку с наручниками
- Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту
- В Пензе оштрафовали на 600 000 руб. самарскую транспортную компанию
- На трассе М-5 после вмешательства прокуратуры залатали ямы
- В Пензе отец и сын захотели заработать на больном призывнике
Последние новости
- В Пензенской области мужчину с деменцией обязали сдать права
- В Пачелмском районе мужчину осудили за выходку с наручниками
- Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту
- В Каменке оштрафовали пензенца, торговавшего панамами
- В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд
- В Пензе водитель троллейбуса через суд добился назначения пенсии
- Суд обязал дроппера вернуть деньги бойцу СВО из Лунинского района
- Вадим Супиков помог решить проблему жителей улицы Тарханова
- В Пензе приехавшего на учебу мигранта наказали за подработку
- Из сквера на улице Ново-Казанской украли недавно посаженную ель
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!