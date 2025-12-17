Девушка согласилась получить цветы и потеряла 1,2 млн рублей

Криминал

В Бессоновском районе 19-летняя девушка потеряла все сбережения семьи, согласившись получить букет.

Сначала ей поступило сообщение в мессенджере от незнакомца о том, что на ее имя оформлена доставка цветов. Для подтверждения нужно было ввести в другом чате код из пришедшего СМС, что девушка и сделала.

Вскоре ей позвонил другой незнакомец и рассказал, что собеседница общалась с мошенниками и теперь деньги ее и близких переводят на счета экстремистских организаций. Чтобы избежать уголовного преследования, девушке посоветовали отправить сбережения семьи на «безопасный счет».

Испугавшись, жертва взяла телефон матери и перевела на указанный счет 960 000 рублей. Затем она последовала инструкции звонившего, оформила на себя кредит на сумму около 300 000 рублей и тоже перечислила его по названным реквизитам.

Общая сумма ущерба превысила 1 250 000 рублей.

Когда незнакомец перестал выходить на связь, девушка догадалась, что стала жертвой мошенничества.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

