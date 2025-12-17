В Пензенском районе обокрали автомойку

17.12.2025 | 11:19

В Пензенском районе 41-летнего мужчину подозревают в краже вещей из строящейся автомойки.

В полицию обратился 37-летний житель Пензы. Он рассказал, что некто разбил дверь автомойки, проник внутрь и забрал насосную станцию, автомобильный пылесос и 4 моющих пистолета.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина признал свою вину.

По его словам, ночью он поссорился с супругой и пьяным вышел на улицу. Пензенец проходил мимо автомойки и решил залезть внутрь. Он ножом поддел металлический люк и разбил им стекло на двери.

Похищенное имущество злоумышленник спрятал в кустах в гаражном кооперативе неподалеку. В дальнейшем он планировал продать добычу.

Часть украденных вещей полиция нашла в жилище пензенца и изъяла их.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.