В Засечном задержали мужчину, зашедшего в лифт за девочкой

В Пензенском районе задержали мужчину за непристойные действия в отношении малолетней девочки. 13 декабря он зашел за ней в лифт на улице Светлой.
Сообщение об инциденте разместили разные каналы в Telegram. К ним было прикреплено изображение злоумышленника с камер видеонаблюдения. «Может, кто-то видел данного парня. В лифте дочери показывал свои причиндалы, ребенок испуганный домой пришел», - написала мать девочки.
Женщина обратилась в полицию.
«Изучив записи, сотрудница службы участковых уполномоченных узнала гражданина как проживающего на подведомственной ей территории. Подключившиеся оперативники уголовного розыска установили его местонахождение», - сообщили в областном УМВД России.
Мужчину доставили в отдел полиции, сейчас с ним работают сотрудники уголовного розыска и следователи СУ СК России по Пензенской области.
