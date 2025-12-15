Происшествия

В Засечном задержали мужчину, зашедшего в лифт за девочкой

Печать
Telegram

В Пензенском районе задержали мужчину за непристойные действия в отношении малолетней девочки. 13 декабря он зашел за ней в лифт на улице Светлой.

Сообщение об инциденте разместили разные каналы в Telegram. К ним было прикреплено изображение злоумышленника с камер видеонаблюдения. «Может, кто-то видел данного парня. В лифте дочери показывал свои причиндалы, ребенок испуганный домой пришел», - написала мать девочки.

Женщина обратилась в полицию.

«Изучив записи, сотрудница службы участковых уполномоченных узнала гражданина как проживающего на подведомственной ей территории. Подключившиеся оперативники уголовного розыска установили его местонахождение», - сообщили в областном УМВД России.

Мужчину доставили в отдел полиции, сейчас с ним работают сотрудники уголовного розыска и следователи СУ СК России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети