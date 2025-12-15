В Засечном задержали мужчину, зашедшего в лифт за девочкой

15.12.2025 | 15:18

В Пензенском районе задержали мужчину за непристойные действия в отношении малолетней девочки. 13 декабря он зашел за ней в лифт на улице Светлой.

Сообщение об инциденте разместили разные каналы в Telegram. К ним было прикреплено изображение злоумышленника с камер видеонаблюдения. «Может, кто-то видел данного парня. В лифте дочери показывал свои причиндалы, ребенок испуганный домой пришел», - написала мать девочки.

Женщина обратилась в полицию.

«Изучив записи, сотрудница службы участковых уполномоченных узнала гражданина как проживающего на подведомственной ей территории. Подключившиеся оперативники уголовного розыска установили его местонахождение», - сообщили в областном УМВД России.

Мужчину доставили в отдел полиции, сейчас с ним работают сотрудники уголовного розыска и следователи СУ СК России по Пензенской области.