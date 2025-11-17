В перинатальном центре рождаются раньше срока более 60 детей в месяц

Из 5 500 детей, рожденных в Пензенской области в 2025 году, каждый 16-17-й ребенок был недоношенным, сообщили в региональном минздраве.
В перинатальном центре больницы им. Бурденко уточнили, что более 60 детей ежемесячно появляется на свет раньше срока.
Сначала о них заботятся сотрудники отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а затем - отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания). По словам заведующей последним Людмилы Филимоновой, самым экстремальным случаем в их практике был малыш весом всего 640 граммов.
«Рождение недоношенного ребенка нельзя предугадать. Да, есть факторы, которые влияют на преждевременное рождение: возраст мамы старше 35 лет, активное внедрение репродуктивных технологий... Но опять же недоношенный ребенок - это не приговор», - процитировал врача телеграм-канал больницы.
Первый замминистра здравоохранения Марина Воробьева подчеркнула, что не только ребенок, но и родители нуждаются в качественной поддержке. «Знания о том, что недоношенность не приговор и что огромное количество недоношенных новорожденных выросли не только здоровыми и полноценными, но и выдающимися людьми, очень важны», - заявила она.
17 ноября в России отмечается Международный день недоношенных детей. Его цель - поддержать семьи с малышами, появившимися на свет раньше срока. В этот день проводится акция #МнеНеФиолетово: ее участники подсвечивают здания фиолетовым цветом, выражая таким образом надежду на скорейшее восстановление малышей. В Пензенской области к акции присоединились областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова, Кузнецкая центральная районная детская больница, Пензенской городской роддом и др.
