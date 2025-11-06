Общество

Участники СВО могут сэкономить до 500000 рублей на покупке квартиры

ГК «Территория жизни» реализует социальную программу «ТЫл для СВОих», направленную на улучшение жилищных условий семей участников СВО.

«Эта акция нашла большой отклик среди жителей Пензы и области. С момента начала действия социальных программ для участников специальной военной операции уже более 500 пензенцев воспользовались поддержкой от застройщика. Многие взяли квартиры на перспективу, многие уже стали жителями наших жилых комплексов», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Застройщик делает одно из лучших предложений. Участники СВО и члены их семей могут получить дополнительную скидку при покупке квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава», «Лугометрия» и «Чаадаев»:

- до 300 000 рублей на 1-комнатные квартиры;

- до 400 000 рублей на 2-комнатные квартиры;

- до 500 000 рублей на 3-комнатные квартиры.

«Программа «ТЫл для СВОих» суммируется с другими предложениями от застройщика, благодаря которым клиент может оформить более выгодную сделку. Рассрочка, семейная ипотека, обмен старого жилья - приходите в наши офисы, где помогут подобрать лучшие условия», - отметила Оксана Маркова.

Это значит, что можно выгодно приобрести квартиру с полностью готовой отделкой «Все включено. Серия 25», в которой:

- поклеены обои на флизелиновой основе;

- уложен прочный ламинат светлых тонов;

- установлены натяжные потолки с ярким точечным освещением и еврокарнизами для штор;

- пластиковые окна высокого качества;

- межкомнатные двери;

- санузел: стены и пол выложены плиткой, подключена сантехника брендовых производителей, установлен санфаянс;

- есть стиральная машина.

В комплектации в наличии кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой: вытяжкой, духовым шкафом, варочной плитой. В квартирах большой площади есть посудомоечная машина.

Проекты группы компаний «Территория жизни» выбрали более 18 000 жителей. Пензенцы отдают предпочтение развитой и качественной инфраструктуре, высоким стандартам строительства, справедливой цене и полностью готовой отделке.

Стать обладателем квартиры от «Территории жизни» на выгодных условиях можно, оставив заявку на получение скидки здесь. Задать все вопросы, связанные с акцией и проектами ГК «Территория жизни» - по номеру +7(8412)203-000.

* Оценивайте свои финансовые возможности. Ознакомьтесь с условиями акции. Название акции «ТЫл для СВОих», организатор ООО «МК». В рамках программы участники специальной военной операции и члены их семей могут получить дополнительную скидку в размере:

- от 150 000 до 300 000 рублей на 1-комнатные квартиры;

- от 200 000 до 400 000 рублей на 2-комнатные квартиры;

- от 250 000 до 500 000 рублей на 3-комнатные квартиры.

Для сотрудников силовых структур, Росгвардии, ОМОН, МВД предоставляется скидка в размере 50% от программы «ТЫл для СВОих». Для получения скидки необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети интернет https://home.trzh.ru/cvo, указав контактные данные.

Скидка предоставляется при оформлении сделки покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни»: «Арбековская застава» (застройщик - ООО СЗ «Т-Строй»), «Чаадаев» (застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11») и «Лугометрия» (застройщик - ООО СЗ «Центр недвижимости»). Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Сумма скидки - не более 500 000 рублей (пятисот тысяч рублей) от стоимости приобретаемого жилья. Подробности суммирования с другими акциями уточняйте у застройщика. Срок действия - с 25.12.2024 по 31.12.2025. Подробности по телефону +7(8412) 203-000.

Реклама. Заказчик - ООО «МК». ИНН 5835138537.

