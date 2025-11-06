Участники СВО могут сэкономить до 500000 рублей на покупке квартиры

06.11.2025 | 11:03

ГК «Территория жизни» реализует социальную программу «ТЫл для СВОих», направленную на улучшение жилищных условий семей участников СВО.

«Эта акция нашла большой отклик среди жителей Пензы и области. С момента начала действия социальных программ для участников специальной военной операции уже более 500 пензенцев воспользовались поддержкой от застройщика. Многие взяли квартиры на перспективу, многие уже стали жителями наших жилых комплексов», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Застройщик делает одно из лучших предложений. Участники СВО и члены их семей могут получить дополнительную скидку при покупке квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава», «Лугометрия» и «Чаадаев»:

- до 300 000 рублей на 1-комнатные квартиры;

- до 400 000 рублей на 2-комнатные квартиры;

- до 500 000 рублей на 3-комнатные квартиры.

«Программа «ТЫл для СВОих» суммируется с другими предложениями от застройщика, благодаря которым клиент может оформить более выгодную сделку. Рассрочка, семейная ипотека, обмен старого жилья - приходите в наши офисы, где помогут подобрать лучшие условия», - отметила Оксана Маркова.

Это значит, что можно выгодно приобрести квартиру с полностью готовой отделкой «Все включено. Серия 25», в которой:

- поклеены обои на флизелиновой основе;

- уложен прочный ламинат светлых тонов;

- установлены натяжные потолки с ярким точечным освещением и еврокарнизами для штор;

- пластиковые окна высокого качества;

- межкомнатные двери;

- санузел: стены и пол выложены плиткой, подключена сантехника брендовых производителей, установлен санфаянс;

- есть стиральная машина.

В комплектации в наличии кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой: вытяжкой, духовым шкафом, варочной плитой. В квартирах большой площади есть посудомоечная машина.

Проекты группы компаний «Территория жизни» выбрали более 18 000 жителей. Пензенцы отдают предпочтение развитой и качественной инфраструктуре, высоким стандартам строительства, справедливой цене и полностью готовой отделке.

Стать обладателем квартиры от «Территории жизни» на выгодных условиях можно, оставив заявку на получение скидки здесь. Задать все вопросы, связанные с акцией и проектами ГК «Территория жизни» - по номеру +7(8412)203-000.

* Оценивайте свои финансовые возможности. Ознакомьтесь с условиями акции. Название акции «ТЫл для СВОих», организатор ООО «МК». В рамках программы участники специальной военной операции и члены их семей могут получить дополнительную скидку в размере:

- от 150 000 до 300 000 рублей на 1-комнатные квартиры;

- от 200 000 до 400 000 рублей на 2-комнатные квартиры;

- от 250 000 до 500 000 рублей на 3-комнатные квартиры.

Для сотрудников силовых структур, Росгвардии, ОМОН, МВД предоставляется скидка в размере 50% от программы «ТЫл для СВОих». Для получения скидки необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети интернет https://home.trzh.ru/cvo, указав контактные данные.

Скидка предоставляется при оформлении сделки покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни»: «Арбековская застава» (застройщик - ООО СЗ «Т-Строй»), «Чаадаев» (застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11») и «Лугометрия» (застройщик - ООО СЗ «Центр недвижимости»). Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Сумма скидки - не более 500 000 рублей (пятисот тысяч рублей) от стоимости приобретаемого жилья. Подробности суммирования с другими акциями уточняйте у застройщика. Срок действия - с 25.12.2024 по 31.12.2025. Подробности по телефону +7(8412) 203-000.

Реклама. Заказчик - ООО «МК». ИНН 5835138537.