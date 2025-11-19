Общество

«Доброспутники» провели несколько акций в поддержку доноров крови

20 литров крови и ее компонентов собрали специалисты Пензенского областного клинического центра крови в ходе акции, которую организовали в Городе Спутнике участники сообщества «Доброспутники: ЗаБег» при поддержке строительного холдинга «Термодом».

За время мероприятия, проведенного в понедельник, 17 ноября, кровь сдали 43 человека, 13 из них - впервые.

Активное участие в акции приняли и сами «доброспутники». Кроме этого, они организовали тематический забег в поддержку донорства крови в рамках еженедельных парковых забегов S95 в Спутнике.

«На мой взгляд, донорство занимает ключевую роль в жизни людей. Каждому третьему человеку необходимо переливание крови», - подчеркнул участник сообщества «Доброспутники: ЗаБег» Богдан Михалкин.

«Несколько минут - но таких важных. Всем своим сообществом мы поддерживаем такие донорские акции», - отметила участница сообщества Наталья Казакова.

Стоит отметить, что желающих стать донорами крови было гораздо больше, поэтому акцию решено повторить. Дату события можно узнать в чате доноров Спутника по ссылке.

