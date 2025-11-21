До Деда Мороза сумели дозвониться 32 ребенка

21.11.2025 | 08:38

В областном драматическом театре подвели итоги традиционной акции, во время которой маленькие пензенцы могли позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения.

Мероприятие длилось всего 1 час. За это время с зимним волшебником поговорили 32 ребенка.

«Он внимательно выслушивал ребят, расспрашивал о том, как они живут и о чем мечтают, слушал стихи и песни, а еще беседовал с родителями, для которых разговор с настоящим Дедом Морозом тоже стал приятным сюрпризом», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Дозвонившиеся дети получили подарок - пригласительные билеты на новогодние представления в театре.

Поговорить с зимним волшебником маленькие пензенцы смогут и в домике Деда Мороза, который установят на площади Ленина.

Он начнет работать 14 декабря, приемная будет открыта с 17:00 до 18:00.