Общество

До Деда Мороза сумели дозвониться 32 ребенка

Печать
Telegram

В областном драматическом театре подвели итоги традиционной акции, во время которой маленькие пензенцы могли позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения.

Мероприятие длилось всего 1 час. За это время с зимним волшебником поговорили 32 ребенка.

«Он внимательно выслушивал ребят, расспрашивал о том, как они живут и о чем мечтают, слушал стихи и песни, а еще беседовал с родителями, для которых разговор с настоящим Дедом Морозом тоже стал приятным сюрпризом», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Дозвонившиеся дети получили подарок - пригласительные билеты на новогодние представления в театре.

Поговорить с зимним волшебником маленькие пензенцы смогут и в домике Деда Мороза, который установят на площади Ленина.

Он начнет работать 14 декабря, приемная будет открыта с 17:00 до 18:00.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минкульта
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети