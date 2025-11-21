До Деда Мороза сумели дозвониться 32 ребенка

В областном драматическом театре подвели итоги традиционной акции, во время которой маленькие пензенцы могли позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения.
Мероприятие длилось всего 1 час. За это время с зимним волшебником поговорили 32 ребенка.
«Он внимательно выслушивал ребят, расспрашивал о том, как они живут и о чем мечтают, слушал стихи и песни, а еще беседовал с родителями, для которых разговор с настоящим Дедом Морозом тоже стал приятным сюрпризом», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
Дозвонившиеся дети получили подарок - пригласительные билеты на новогодние представления в театре.
Поговорить с зимним волшебником маленькие пензенцы смогут и в домике Деда Мороза, который установят на площади Ленина.
Он начнет работать 14 декабря, приемная будет открыта с 17:00 до 18:00.
Новости по теме
- Вадим Супиков поддержал акцию «Коробка храбрости»
- Стал известен график работы домика Деда Мороза на площади Ленина
- «Доброспутники» провели несколько акций в поддержку доноров крови
- В Пензе на монтаж светодиодных елок потратят полмиллиона рублей
- Психолог: Дети сами должны узнать правду о Деде Морозе
- В перинатальном центре рождаются раньше срока более 60 детей в месяц
- 18 ноября маленькие пензенцы могут позвонить Деду Морозу
- В Пензе определили дату старта новогодней кампании
- Россиян могут оштрафовать за развешанные гирлянды
- На шестерки для новогодних инсталляций потратят 644 тысячи
Последние новости
- Вадим Супиков поддержал акцию «Коробка храбрости»
- Рассмотрение обращений участников СВО хотят ускорить
- 21 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь
- В госпитале для ветеранов войн появилось новое оборудование
- В Тамалинском районе проведут археологическую разведку
- В Соцфонде проведут прямую линию по вопросам пенсий и пособий
- Новые шумозащитные экраны в Терновке опять изрисовали
- В Пензе подвязывают молодые деревья, чтобы спасти от снегопадов
- Назначены дополнительные авиарейсы между Пензой и Минводами
- Назначен начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!