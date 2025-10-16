История

История Пензы: Пензенский завод прославился на всю страну

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху царской России в Пензе имелось немало предприятий тяжелой промышленности, еще больше их стало в советские времена. Фабрики продолжали возводить даже в годы Великой Отечественной войны. В частности, в районе Маяка появился арматурный завод.

В 1941 году советскому правительству приходилось эвакуировать многие предприятия вглубь страны. Часть производственных мощностей спецэшелонами отправили и в Пензу.

Монтаж новой фабрики шел стахановскиим темпами, в 2 смены, завод продолжали сооружать даже по ночам. Пензенская арматура впоследствии сильно выручила строителей при восстановлении жилого фонда.

В 1961 году на XXII съезде КПСС Хрущев пообещал построить в СССР коммунизм всего за 20 лет. Исполняя заявление, местные профсоюзы развернули соревнования за ударное отношение к труду. За несколько месяцев пензенское предприятие перевыполнило план, и указом совнархоза фабрике присвоили почетное звание «Завод коммунистического труда», прославившее его на всю страну.

К концу 80-х годов прошлого столетия предприятию пришлось перейти на выпуск новой продукции, это совпало с тяжелым временем в стране, которое выдержали далеко не все.

