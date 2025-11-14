ВТБ поднимает ставку по вкладу «Двойная выгода» до 26%

14.11.2025 | 14:09

Erid: 2Vfnxxwpr8q

С 14 ноября ВТБ улучшает условия по вкладу «Двойная выгода» *, который доступен участникам программы долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Максимальная ставка увеличена до 26% годовых.

Минимальная сумма депозита - от 30 000 рублей, максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3, 6 или 12 месяцев. Сумма первоначального взноса в ПДС также составляет не менее 30 000 рублей.

«Ноябрь - разгар накопительного сезона, когда вкладчики смогут получить максимально выгодные условия для размещения своих средств. ВТБ уже поднял ставку по краткосрочным депозитам, а сейчас улучшает предложение «вдолгую». Причем клиенты получат действительно двойную выгоду: максимальную процентную ставку по вкладу и дополнительные выгоды от государства - софинансирование и налоговый вычет», - рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 360 000 в течение 10 лет. Также за 15 лет участия в программе можно вернуть до 1 320 000 рублей от суммы своих взносов по договору долгосрочных сбережений в виде налогового вычета, размер которого зависит от налоговой ставки.

Сегодня уже более 1 000 000 человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд, а более 600 000 из них, вложивших средства в 2024 году, получили 15,5 млрд рублей государственного софинансирования. Клиентам фонда доступны все преимущества программы долгосрочных сбережений.

* Вклад «Двойная выгода». До 100% финансовой поддержки государства для участников программы долгосрочных сбережений (далее - ПДС) с доходом до 80 000 рублей/мес включительно при личных взносах от 2 000 до 36 000 рублей в год.

Ставка 26% годовых по вкладу «Двойная выгода» достигается на сроке 91 день при открытии вклада в веб-версии ВТБ Онлайн и в офисах банка на сумму от 30 000 рублей при условии заключения в банке договора по ПДС с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд с первоначальным взносом в размере не менее 30 000 рублей. Вклад может быть открыт в течение 14 календарных дней включительно с даты заключения договора по ПДС.

В случае расторжения договора по ПДС в период охлаждения (14 календарных дней с даты оформления договора по ПДС) процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 0,01% годовых не позднее 30 календарных дней с даты получения информации о расторжении договора по ПДС.

Перед заключением договора по ПДС необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием. Ключевым информационным документом и Правилами формирования долгосрочных сбережений АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. Государство и фонд не гарантируют доходности от размещения пенсионных резервов. Доход от размещения пенсионных резервов может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, лицензия ФСФР № 269/2 от 18.10.2007. Получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с уставом и иными документами можно в офисе фонда (123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13), на сайте vtbnpf.ru (6+), а также по телефону горячей линии 8 (800) 775-25-35. Член СРО НАПФ с 17.12.2015.

Вклад «Двойная выгода»: валюта вклада - рубль, срок вклада - 91, 181 и 370 дней, минимальная сумма вклада - от 30 000 рублей, выплата процентов - в конце срока вклада, пополнение, частичное снятие и продление договора не предусмотрено, досрочное расторжение - по ставке вклада «до востребования». Процентные ставки: на 91 день - 26% годовых, на 181 день - 16% годовых, 370 дней - 15% годовых.

Подробная информация - на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 14.11.2025.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.