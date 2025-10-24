Экономика

Стало известно, как уменьшить налог на проценты по вкладам

Пензенцы продолжают получать уведомления о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, на имущество физических лиц, НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан).

Также гражданам, имеющим сбережения в банках, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц, полученный с процентов по банковским вкладам за 2024 год. Сумма отражена в общем уведомлении вместе с имущественными налогами.

Информация о размере выплаченных процентов по вкладам и остаткам на счетах поступает в Федеральную налоговую службу в рамках автоматизированного взаимодействия с банковскими учреждениями.

При расчете налога суммируются процентные доходы по всем счетам и вкладам в российских банках за прошлый год.

Если вклад был открыт несколько лет назад, а процентный доход по нему выплатили только в 2024-м, он все равно облагается НДФЛ. Дата выплаты имеет решающее значение: резиденты и нерезиденты должны уплатить 13%. Для годового дохода более 5 млн рублей действует повышенная ставка НДФЛ 15%.

Налогом облагаются лишь проценты, полученные по вкладам. На сумму депозита он не начисляется. Уплачивать налог придется не со всего дохода, а лишь с части, превышающей необлагаемый минимум - 210 000 рублей. Сделать это нужно не позднее 1 декабря 2025 года.

По словам экономиста Германа Ткаченко, размер налога на доходы, полученного с процентов по банковским вкладам, можно сократить. «С текущими начислениями налога поделать ничего нельзя. А вот в дальнейшем налог на проценты по вкладам можно уменьшить. Если у вас крупная сумма сбережений, то ее можно разделить на вкладах между несколькими близкими родственниками. Каждый из них будет иметь право сократить налог на необлагаемый минимум», - рассказал эксперт.

