К 1 сентября пензенцы накопили в банках больше 316 млрд рублей

Жители Пензенской области на 1 сентября этого года накопили на вкладах в банках почти 316 млрд рублей, без учета средств на счетах эскроу. Такими данными поделились в региональном отделении Банка России.
Годовой темп прироста накоплений составил 23%.
Специалисты отметили, что склонность пензенцев к сбережению, как и россиян в целом, высокая.
«Вклады в банках остаются основным инструментом сбережения для людей. В сентябре инфляция в Пензенской области составила почти 9%, а максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, - 15,6%. Ставки по вкладам оставались выше инфляции и помогали гражданам защитить свои сбережения от обесценения», - пояснил управляющий отделением Пенза ЦБ РФ Александр Хлобыстов.
Ранее сообщалось, что на 1 января 2025 года жители области хранили в банках почти 283 млрд рублей.
