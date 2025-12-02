В следующем году прогнозируется рост рынка сбережений на 11%

По прогнозам ВТБ, в следующем году портфель привлеченных средств вырастет на 11% и превысит 73 трлн рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом (+14,5%) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции. Об этом в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 п. п. и дойдет уже до 95%. Высокие ставки по накопительным продуктам сохраняются и остаются основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах.
В следующем году рынок сбережений продолжит движение вверх, хотя и более умеренно. По оценке ВТБ, темпы роста составят около 11%, однако они могут варьироваться в зависимости от интенсивности планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам.
«Высокие ставки - мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, - развитие персонализации и персонализированных предложений», - прокомментировал Алексей Охорзин.
В последние дни несколько крупных банков в России объявили о повышении ставок по вкладам, что свидетельствует о традиционном начале предновогодней гонки: увеличении интереса со стороны населения к сберегательным продуктам в преддверии выплаты 13-х зарплат, а также желании кредитных организаций привлечь эту стабильную ликвидность, корректируя условия депозитов.
