Банки повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса

В последние дни несколько крупных банков в России объявили о повышении ставок по вкладам, что свидетельствует о традиционном начале предновогодней гонки: увеличении интереса со стороны населения к сберегательным продуктам в преддверии выплаты 13-х зарплат, а также желании кредитных организаций привлечь эту стабильную ликвидность, корректируя условия депозитов.
Во второй декаде ноября Банк России впервые с начала 2025 года зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банков, которая увеличилась на 0,18 п. п. - до 15,50% годовых. Ранее, с начала января, этот показатель неуклонно снижался, потеряв 6,2 п. п.
По данным «РБК Инвестиции», на 28 ноября средняя максимальная доходность вкладов в топ-10 банков составила 15,40% годовых на 3 месяца, 14,90% на 6 месяцев и 13,49% на год.
«На розничный рынок под конец года возвращается «время вкладчика». Банки улучшают условия в преддверии высокого декабрьского сезона», - отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Эксперты также отмечают рост ставок на комбинированные продукты, которые служат инструментом для стимулирования кросс-продаж внутри финансовых групп, но не являются массовым предложением на рынке.
