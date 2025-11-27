Стало известно, с какого подарка на Новый год придется платить налог

Получение подарка, с точки зрения Налогового кодекса РФ, может расцениваться как доход физического лица и, следовательно, облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщили в Федеральной налоговой службе.
Обязанность по уплате налога и его размер напрямую зависят от 2 факторов - статуса дарителя и вида подаренного имущества.
Гражданину потребуется уплатить НДФЛ в бюджет, если он получил в дар от физического лица, не являющегося членом его семьи или близким родственником, недвижимое имущество, транспортное средство, ценные бумаги, цифровые активы. Нужно заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а затем перечислить рассчитанную сумму налога.
В ФНС подчеркнули, что платить налог не требуется, если дарители - члены семьи или близкие родственники. Речь идет о супругах, родителях и детях, бабушках, дедушках, внуках, полнородных и неполнородных братьях и сестрах.
Особые правила действуют для подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей. Они не облагаются НДФЛ, если их общая стоимость не превышает 4 000 рублей за календарный год. Если она больше, налогом облагается только сумма превышения.
В этом случае работодатель выступает в качестве налогового агента, пояснили специалисты ФНС. Он обязан рассчитать НДФЛ с суммы, превышающей 4 000 рублей, и удержать этот налог из других денежных выплат сотруднику.
Если такого не произошло, работодатель должен сообщить об этом как самому налогоплательщику, так и налоговому органу в срок не позднее 25 февраля года, следующего за годом получения подарка. Тогда сотруднику не требуется самостоятельно подавать декларацию 3-НДФЛ в отношении этого дохода. Налог будет начислен и предъявлен к уплате на основании сводного налогового уведомления.
Новости по теме
- С 1 января вырастут тарифы на коммунальные услуги
- Россиян предупредили о росте цен в салонах красоты
- В России захотели отменить утильсбор для автомобилей на газе
- Налоговая реформа: в Пензе ждут сокращения числа предпринимателей
- Назван размер вклада, с которого не надо платить налог
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой
- Порог уплаты НДС малым и средним бизнесом решили снижать поэтапно
- Пенсионеры могут получить налоговые вычеты из-за вкладов
- С 1 ноября с россиян станут по-новому взыскивать долги
Последние новости
- QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг
- В Пензенской области в октябре подорожали обручальные кольца
- Назван средний размер вкладов россиян в банках
- Спрогнозированы уровень ключевой ставки и инфляция в 2026 году
- Новые траектории для экономики: что обсудят на форуме «Россия зовет!»
- Пензенская область получит полмиллиарда на повышение зарплат
- Проект бюджета Пензенской области на 3 года принят в первом чтении
- МРОТ в России увеличили более чем на 20%
- Налоговая реформа: в Пензе ждут сокращения числа предпринимателей
- В Пензе выявлена аномалия со стоимостью недвижимости
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!