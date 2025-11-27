Стало известно, с какого подарка на Новый год придется платить налог

27.11.2025 | 17:51

Получение подарка, с точки зрения Налогового кодекса РФ, может расцениваться как доход физического лица и, следовательно, облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщили в Федеральной налоговой службе.

Обязанность по уплате налога и его размер напрямую зависят от 2 факторов - статуса дарителя и вида подаренного имущества.

Гражданину потребуется уплатить НДФЛ в бюджет, если он получил в дар от физического лица, не являющегося членом его семьи или близким родственником, недвижимое имущество, транспортное средство, ценные бумаги, цифровые активы. Нужно заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а затем перечислить рассчитанную сумму налога.

В ФНС подчеркнули, что платить налог не требуется, если дарители - члены семьи или близкие родственники. Речь идет о супругах, родителях и детях, бабушках, дедушках, внуках, полнородных и неполнородных братьях и сестрах.

Особые правила действуют для подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей. Они не облагаются НДФЛ, если их общая стоимость не превышает 4 000 рублей за календарный год. Если она больше, налогом облагается только сумма превышения.

В этом случае работодатель выступает в качестве налогового агента, пояснили специалисты ФНС. Он обязан рассчитать НДФЛ с суммы, превышающей 4 000 рублей, и удержать этот налог из других денежных выплат сотруднику.

Если такого не произошло, работодатель должен сообщить об этом как самому налогоплательщику, так и налоговому органу в срок не позднее 25 февраля года, следующего за годом получения подарка. Тогда сотруднику не требуется самостоятельно подавать декларацию 3-НДФЛ в отношении этого дохода. Налог будет начислен и предъявлен к уплате на основании сводного налогового уведомления.