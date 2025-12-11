Стало известно, на что копят жители России

Около 70% россиян планируют увеличивать сбережения в следующем году, большинство из них либо в таких же объемах, либо в еще больших, чем сейчас. Основная цель (у 45% респондентов) - создание «подушки накоплений». Таковы результаты опроса ВТБ.
Примерно четверть респондентов копит на отдых или путешествие, 16% опрошенных - на конкретные крупные покупки. Еще 16% россиян формируют сбережения без какой-либо конкретной цели. Откладывать на пенсию предпочитают 14% участников опроса, 13% копят на улучшение жилищных условий, также 8% респондентов сберегают на образование детей или свое собственное.
При достижении финансовых целей примерно треть опрошенных начинают копить на следующую финансовую цель, 27% вознаграждают себя приятным подарком.
По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных физлицам кредитов и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки.
Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода, уточнили в банке.
* Опрос проведен в ноябре 2025 г. среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.
