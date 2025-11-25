Экономика

Назван средний размер вкладов россиян в банках

В России с начала этого года средний размер вклада физического лица достиг 425 тыс. рублей. Данными на 1 октября поделилось Агентство по страхованию вкладов.

Прирост с 1 января 2025-го составил 10%, или 39 000 рублей.

«Быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей - на 21,3% по сумме и на 21,2% по количеству вкладчиков», - отметили специалисты.

Общий объем средств на вкладах, подлежащих страхованию, увеличился на 7,2% и превысил 80,3 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что на 1 сентября этого года жители Пензенской области накопили на вкладах в банках почти 316 млрд рублей, без учета средств на счетах эскроу.

Годовой темп прироста накоплений составил 23%. Пензенцы предпочитают сберегать, а не тратить.

