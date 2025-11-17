Назван размер вклада, с которого не надо платить налог

17.11.2025 | 10:47

Россиянам предстоит до 1 декабря 2025 года уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов, полученных по банковским вкладам.

С этого года в порядок расчета налога внесено важное изменение, касающееся повышенной ставки НДФЛ. Теперь ставка в 13% применяется к суммарному доходу до 2,4 миллиона рублей. Ставка 15% взимается с суммы, превышающей 2,4 миллиона. Ранее повышенная ставка в 15% начинала действовать только после достижения порога в 5 миллионов рублей.

Налог на проценты по вкладам обязаны платить все россияне, имеющие депозиты. Банки автоматически передают информацию о начисленных процентах в Федеральную налоговую службу, которая самостоятельно рассчитывает сумму к уплате и направляет уведомления гражданам.

НДФЛ взимается не со всего процентного дохода, а только с суммы, превышающей установленный необлагаемый лимит. Он привязан к ключевой ставке Центробанка и рассчитывается по формуле: 1 млн рублей * максимальную ключевую ставку ЦБ на первое число любого месяца отчетного периода. Для 2025 и 2026 годов лимит установлен на отметке в 210 000 рублей (1 млн рублей * 21% - максимальная ключевая ставка ЦБ).

Налогом облагается сумма, превышающая лимит. Например, если суммарный доход гражданина по вкладам за 2024 год составил 370 000 рублей, то облагаемая база: 370 000 - 210 000 = 160 000 рублей. Сумма к уплате: 160 000 * 13% = 20 800 рублей.

От налога освобождены проценты по вкладам, чья ставка в течение всего года не превышала 1% годовых, эскроу-счета. Отдельные условия применяются для долгосрочных вкладов свыше одного года.

В 2026 году граждане с суммарной прибылью по вкладам за 2025 год до 210 000 рублей будут освобождены от уплаты налога. Учитывая прогнозную среднюю ставку по депозитам в текущем году (около 18%), это соответствует вкладу в размере до 1,615 миллиона рублей.