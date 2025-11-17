Назван размер вклада, с которого не надо платить налог

Россиянам предстоит до 1 декабря 2025 года уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов, полученных по банковским вкладам.
С этого года в порядок расчета налога внесено важное изменение, касающееся повышенной ставки НДФЛ. Теперь ставка в 13% применяется к суммарному доходу до 2,4 миллиона рублей. Ставка 15% взимается с суммы, превышающей 2,4 миллиона. Ранее повышенная ставка в 15% начинала действовать только после достижения порога в 5 миллионов рублей.
Налог на проценты по вкладам обязаны платить все россияне, имеющие депозиты. Банки автоматически передают информацию о начисленных процентах в Федеральную налоговую службу, которая самостоятельно рассчитывает сумму к уплате и направляет уведомления гражданам.
НДФЛ взимается не со всего процентного дохода, а только с суммы, превышающей установленный необлагаемый лимит. Он привязан к ключевой ставке Центробанка и рассчитывается по формуле: 1 млн рублей * максимальную ключевую ставку ЦБ на первое число любого месяца отчетного периода. Для 2025 и 2026 годов лимит установлен на отметке в 210 000 рублей (1 млн рублей * 21% - максимальная ключевая ставка ЦБ).
Налогом облагается сумма, превышающая лимит. Например, если суммарный доход гражданина по вкладам за 2024 год составил 370 000 рублей, то облагаемая база: 370 000 - 210 000 = 160 000 рублей. Сумма к уплате: 160 000 * 13% = 20 800 рублей.
От налога освобождены проценты по вкладам, чья ставка в течение всего года не превышала 1% годовых, эскроу-счета. Отдельные условия применяются для долгосрочных вкладов свыше одного года.
В 2026 году граждане с суммарной прибылью по вкладам за 2025 год до 210 000 рублей будут освобождены от уплаты налога. Учитывая прогнозную среднюю ставку по депозитам в текущем году (около 18%), это соответствует вкладу в размере до 1,615 миллиона рублей.
Новости по теме
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- ВТБ поднимает ставку по вкладу «Двойная выгода» до 26%
- Названы основные драйверы развития биометрии до 2030 года
- Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой
- Золото останется защитным активом до конца года
- Эксперт: Экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
- Новый банк-оператор перевыпустил уже более 2 млн Пушкинских карт
- ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений
- Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества
Последние новости
- Больше 40% пензенцев живут на зарплату ниже 45 000 рублей
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- ВТБ поднимает ставку по вкладу «Двойная выгода» до 26%
- Олег Мельниченко: Планируем установить 4 аграрных рекорда
- Золото останется защитным активом до конца года
- Эксперт: Экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
- ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений
- К 1 сентября пензенцы накопили в банках больше 316 млрд рублей
- Алексей Садчиков: Качество портфеля важнее сиюминутного роста
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!