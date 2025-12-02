В 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам и вдвое больше, чем объем выданной за год ипотеки. Об этом рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.
«После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие - копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход. В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода», - пояснил Алексей Охорзин.
В последние дни несколько крупных банков в России объявили о повышении ставок по вкладам, что свидетельствует о традиционном начале предновогодней гонки: увеличении интереса со стороны населения к сберегательным продуктам в преддверии выплаты 13-х зарплат, а также желании кредитных организаций привлечь эту стабильную ликвидность, корректируя условия депозитов.
Новости по теме
- В следующем году прогнозируется рост рынка сбережений на 11%
- Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми
- Банки повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
- В 2026 году ожидается рост рынка розничного кредитования
- Прогноз: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
- Определены тренды банковских программ лояльности в 2026 году
- Банки расширяют инструменты финансовой самозащиты клиентов
- Банк «Кузнецкий» демонстрирует уверенный рост бизнеса
- Спрогнозировано ослабление рубля до 90 за доллар в 2026 году
- Прогноз: средняя ключевая ставка в 2026 году составит 15%
Последние новости
- В Пензенской области фиксируют рекордно низкую безработицу
- В Пензенской области сократился экспорт зерна
- В следующем году прогнозируется рост рынка сбережений на 11%
- Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми
- Банки повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
- В 2026 году ожидается рост рынка розничного кредитования
- Прогноз: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
- Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом
- Банки расширяют инструменты финансовой самозащиты клиентов
- Банк «Кузнецкий» демонстрирует уверенный рост бизнеса
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!