Экономика

В 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей

Печать
Telegram

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам и вдвое больше, чем объем выданной за год ипотеки. Об этом рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.

«После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие - копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход. В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода», - пояснил Алексей Охорзин.

В последние дни несколько крупных банков в России объявили о повышении ставок по вкладам, что свидетельствует о традиционном начале предновогодней гонки: увеличении интереса со стороны населения к сберегательным продуктам в преддверии выплаты 13-х зарплат, а также желании кредитных организаций привлечь эту стабильную ликвидность, корректируя условия депозитов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети