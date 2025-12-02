В 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей

02.12.2025 | 12:40

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам и вдвое больше, чем объем выданной за год ипотеки. Об этом рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.

«После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие - копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход. В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода», - пояснил Алексей Охорзин.

В последние дни несколько крупных банков в России объявили о повышении ставок по вкладам, что свидетельствует о традиционном начале предновогодней гонки: увеличении интереса со стороны населения к сберегательным продуктам в преддверии выплаты 13-х зарплат, а также желании кредитных организаций привлечь эту стабильную ликвидность, корректируя условия депозитов.