Стало известно о поэтапном запуске «цифровых паспортов» граждан

22.09.2025 | 15:45

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о начале поэтапного расширения возможностей использования QR-кодов.

Как отметили в министерстве, их использование остается полностью добровольным. Граждане по-прежнему могут предъявлять традиционные бумажные документы без каких-либо ограничений.

Расширение функционала QR-кодов будет происходить постепенно, согласно графику, утвержденному правительством РФ, и по мере подключения различных организаций к сервису «ГосДоки».

Это специальный сервис в приложении «Госуслуг», с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах.

В скором времени в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом, подчеркнули в Минцифры.

Первый этап внедрения включает использование QR-кода для прохода на мероприятия в кинотеатрах и музеях, особенно при наличии возрастных ограничений, для прохождения через пропускные системы в офисные центры, для подтверждения возраста при покупке товаров категории 18+ в магазинах. Использование при отправке или получении посылок и заказных писем.

На последующих этапах планируется расширить применение QR-кода до взаимодействия с организациями финансового рынка ,получения госуслуг в МФЦ, для обслуживания в салонах сотовых операторов и в частных медицинских учреждениях, заселения в отели и гостиницы.

«При проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, билетер в кино увидит только фото и сведения о возрасте», - пояснили в Минцифры.